Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Трент о переходе в «Реал»: «Это показалось мне правильным шагом в нужное время. “Бернабеу” — священное место, тяжесть футболки заставляет тебя выкладываться по полной»

«Это было одно из самых трудных решений в моей жизни. “Ливерпуль” — мой дом, он сделал меня тем, кто я есть. Но переход в “Мадрид” показался мне правильным шагом в нужное время.

Источник: Спортс"

Это определенно вызов, но я принимаю его. «Бернабеу» — священное место. Ты чувствуешь тяжесть футболки, но именно это заставляет тебя выкладываться по полной.

«Ливерпуль» сделал меня тем, кто я есть. Главной причиной [ухода] были амбиции и личное желание перемен. Желание бросить вызов самому себе в новой обстановке. Конечно, наследие [ «Реала»] неоспоримо. Но больше всего меня привлекли амбиции и желание испытать себя в новых условиях. Я пару раз разговаривал с Джудом [Беллингемом], мы давно знаем друг друга. Он говорил только хорошее о клубе и атмосфере.

Темп и стиль [в Ла Лиге] отличаются, но именно это меня и привлекает. Я с нетерпением жду возможности испытать себя в таких условиях. Я чувствую, что это не только профессиональная, но и личностная трансформация. Переезд в новую страну, знакомство с новой культурой развивает тебя как личность. Дело не только в футболе.

Конечно, здесь все по-другому, но меня мотивирует желание проявить себя в Ла Лиге, оставить свой след в «Мадриде», — сказал защитник «Реала».