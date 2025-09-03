Трент о переходе в «Реал»: «Это показалось мне правильным шагом в нужное время. “Бернабеу” — священное место, тяжесть футболки заставляет тебя выкладываться по полной»

«Ливерпуль» сделал меня тем, кто я есть. Главной причиной [ухода] были амбиции и личное желание перемен. Желание бросить вызов самому себе в новой обстановке. Конечно, наследие [ «Реала»] неоспоримо. Но больше всего меня привлекли амбиции и желание испытать себя в новых условиях. Я пару раз разговаривал с Джудом [Беллингемом], мы давно знаем друг друга. Он говорил только хорошее о клубе и атмосфере.