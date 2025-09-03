Слуцкий о «Сочи»: «Офигел, когда Дзюба против них на своем пердячем убежал в буллит в 3-й раз. У команды нет позиционной атаки, но они играли в нечеловечески высокую линию. Принципы Морено не подхо

У «Сочи» нет позиционной атаки, но при этом они играют в нечеловечески высокую линию, при этом на открытом мяче. Когда я вижу открытый мяч, а они продолжают двигаться вперед, у меня глаза выкатываются из орбит. И вот так Дзюба на своем пердячем выкатывается один на один.