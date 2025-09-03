Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Слуцкий о «Сочи»: «Офигел, когда Дзюба против них на своем пердячем убежал в буллит в 3-й раз. У команды нет позиционной атаки, но они играли в нечеловечески высокую линию. Принципы Морено не подхо

— Я смотрел матч «Сочи» — «Акрон». Когда в третий раз увидел, как Дзюба убегает в буллит, чего он физически не может сделать, просто офигел.

Источник: Спортс"

Морено попытался перенести все принципы «Барселоны» на «Сочи». Они играли такую высокую линию, в которую невозможно играть.

Все тактические принципы сочетаемы друг с другом. Высокая линия не может быть эффективна без позиционной атаки. Если ты 60% времени владеешь мячом, то оставшиеся 40% можешь играть высоко.

У «Сочи» нет позиционной атаки, но при этом они играют в нечеловечески высокую линию, при этом на открытом мяче. Когда я вижу открытый мяч, а они продолжают двигаться вперед, у меня глаза выкатываются из орбит. И вот так Дзюба на своем пердячем выкатывается один на один.

Идеи тренера абсолютно не сочетались с игроками, которые у него были.

— Борис Ротенберг говорил, что Морено строил игру клуба, как будто у него игроки «Барселоны».

— Не видел эти высказывания, но я видел игру с «Акроном». Их линия не делала ни шага назад. Я уверен, что допущенный xG у «Сочи» — худший в лиге с огромным отрывом.

— В глобальных проблемах «Сочи» виноват тренер?

— Я не говорю, что тренер плохой. Его принципы не подходят этой команде.

— Как вы оцениваете трансферы «Сочи»?

— Сколько вы знаете примеров игроков, не заигравших в большом клубе [но раскрывшихся потом]? Кроме Глушенкова.

Они думают: «Не заиграл в “Спартаке”, значит у нас точно заиграет». Ни разу так не было, это неправильно.

Если они не заиграли в системе клуба, пока были молодыми и получали большое количество шансов, то они не спортсмены по сути, не лидеры. Придя в команду ниже уровнем, психология не поменяется.

Лучше твердый эфэнэльщик, как Квеквескири, который в раздевалке готов убить всех из «Оренбурга». Он всю жизнь был лидером. Это лучше, чем не заигравшая звезда из большого клуба, — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» главный тренер «Шанхай Шэньхуа».