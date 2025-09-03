Ричмонд
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет — а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел е

Президент США вручал «Челси» награды за победу на клубном чемпионате мира.

— Помимо того, что ты единственный испанский футболист, выигравший клубный чемпионат мира, тебе принадлежит еще один рекорд: ты единственный испанский спортсмен, сфотографировавшийся с Дональдом Трампом. Каким был этот особенный момент с президентом США на трибуне стадиона в Нью-Джерси?

— Конечно, это был незабываемый опыт. Он остался на подиуме, чтобы отпраздновать победу вместе с нами. Но, с другой стороны, нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет. А на самом деле Трамп не уходил. Он хотел быть там, с нами.

Он даже забрал домой чемпионскую медаль, я видел ее в его кабинете в Белом доме! — сказал защитник «Челси».

