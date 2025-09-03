Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет — а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел е

— Помимо того, что ты единственный испанский футболист, выигравший клубный чемпионат мира, тебе принадлежит еще один рекорд: ты единственный испанский спортсмен, сфотографировавшийся с Дональдом Трампом. Каким был этот особенный момент с президентом США на трибуне стадиона в Нью-Джерси?
— Конечно, это был незабываемый опыт. Он остался на подиуме, чтобы отпраздновать победу вместе с нами. Но, с другой стороны, нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет. А на самом деле Трамп не уходил. Он хотел быть там, с нами.
Он даже забрал домой чемпионскую медаль, я видел ее в его кабинете в Белом доме! — сказал защитник «Челси».
Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Я напугался до усрачки. Мы ждали, когда он уйдет, а он такой: “Поднимайте, я останусь тут”. И ему ведь ничего не скажешь».