Чеферин о Европе: «Фальшивые левые говорят: “Мы знаем все, вы — ничего”. Есть риторика ультраправых: “Мигранты отнимают у вас работу, бла-бла-бла”. Мне страшно: раньше за таким следовала война&r

— Я приведу в пример все, что противоречит политкорректности. Есть люди — я бы назвал их фальшивыми левыми, — которые говорят: «Мы знаем все, вы не знаете ничего, если вы откроете рот, у вас будут проблемы». С другой стороны есть очень упрощенная риторика крайне правых политических групп, которые говорят: «Мигранты отнимают у вас работу, они совершают преступления и бла-бла-бла», и людям гораздо легче в это поверить.