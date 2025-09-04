Кукурелья о своих шансах на «Золотой мяч» в случае победы на ЧМ: «Будет сложно — люди хотят видеть тех, кто забивает голы. Но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться&raq

— Ну, я не знаю… Всякое может случиться! Я бы хотел, но это будет очень сложно. Это, безусловно, стало бы историческим событием, и лично для меня это было бы незабываемо. Но это непросто.
— Мы уже видели на примере Карвахаля, что «Золотой мяч» недоступен для защитников, тебе так не кажется?
— Что ж, в конце концов, люди сосредотачиваются на нападающих. Они включают телевизор и хотят увидеть тех, кто забивает голы… и я в первую очередь!
Я понимаю, что голосуют за тех, кто делает матчи зрелищными, но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться, — сказал защитник «Челси» и сборной Испании.