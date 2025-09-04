Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Кукурелья о своих шансах на «Золотой мяч» в случае победы на ЧМ: «Будет сложно — люди хотят видеть тех, кто забивает голы. Но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться&raq

— У нас впереди чемпионат мира, но ты единственный игрок сборной Испании, который выиграл клубный чемпионат мира со своей командой, «Челси». Если ты выиграешь чемпионат мира в составе сборной Испании в том же сезоне, не думаешь ли ты, что станешь реальным претендентом на следующий «Золотой мяч»?

Источник: Спортс"

— Ну, я не знаю… Всякое может случиться! Я бы хотел, но это будет очень сложно. Это, безусловно, стало бы историческим событием, и лично для меня это было бы незабываемо. Но это непросто.

— Мы уже видели на примере Карвахаля, что «Золотой мяч» недоступен для защитников, тебе так не кажется?

— Что ж, в конце концов, люди сосредотачиваются на нападающих. Они включают телевизор и хотят увидеть тех, кто забивает голы… и я в первую очередь!

Я понимаю, что голосуют за тех, кто делает матчи зрелищными, но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться, — сказал защитник «Челси» и сборной Испании.