«Байер» может назначить Постекоглу

Леверкузенцы рассматривают несколько вариантов, в том числе экс-форварда «Реала» Рауля, и решение пока не принято. Ожидается, что руководство определится к концу недели.
Напомним, Эрик тен Хаг был уволен после 2-го тура Бундеслиги.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, бывший главный тренер «Тоттенхэма» входит в список кандидатов на аналогичную должность в «Байере».
