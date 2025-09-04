«Байер» может назначить Постекоглу

Ричмонд
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Как сообщает Sky Sport Deutschland, бывший главный тренер «Тоттенхэма» входит в список кандидатов на аналогичную должность в «Байере».

Источник: Спортс"

Леверкузенцы рассматривают несколько вариантов, в том числе экс-форварда «Реала» Рауля, и решение пока не принято. Ожидается, что руководство определится к концу недели.

Напомним, Эрик тен Хаг был уволен после 2-го тура Бундеслиги.