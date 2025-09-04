Фернандеш — это игрок, который заточен на обострение, он всегда старается создавать моменты у ворот соперника. Плюс он отлично заполняет свободное пространство на поле, ищет зоны, чтобы получить мяч и продолжить атаку. К тому же у него невероятная техника«, — сказал защитник “Акрона”.
«Спартаку» повезло с Жедсоном. Очень качественный футболист с невероятной техникой«. Защитник “Акрона” Эшковал о хавбеке
«Я пересекался с Жедсоном, мы играли вместе с ним за “Бенфику”. Это правда очень качественный футболист. “Спартаку” очень повезло с Жедсоном. Думаю, все уже успели убедиться в этом по его первым матчам за “Спартак”.