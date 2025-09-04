Считаю, что качественные легионеры только помогают развитию молодых россиян, создают нужную конкуренцию. Тут главное, чтобы внутри клуба был правильный подход и на поле выходили сильнейшие вне зависимости от паспорта", — сказал Кирилл Волженкин.
Президент «Оренбурга» о лимите: «Качественные легионеры только помогают развитию молодых россиян. Главное, чтобы на поле выходили сильнейшие вне зависимости от паспорта»
"На мой взгляд, он совершенно не мешает развиваться российским футболистам. Тут скорее важен подход клубов, стратегия и концепция их развития. Собственно, как я и говорил ранее, текущий лимит не помешал появлению целой группы молодых и, как кажется, весьма интересных футболистов, новых звезд нашего чемпионата.