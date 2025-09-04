Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.13
П2
1.55
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.07
П2
2.35
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.25
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2

Мусиала о травме: «Не виню Доннарумму, такое случается. Восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли»

В начале июля хавбек «Баварии» получил перелом малой берцовой кости после столкновения с вратарем в матче ¼ финала клубного ЧМ (0:2) с «ПСЖ» и вернется в строй не раньше ноября.

Источник: Спортс"

"С ногой все нормально, восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли, но я не тороплюсь — хочу, чтобы каждый день пошел на пользу.

Первые несколько недель было нелегко в психологическом плане. Но потом я понял: ничего не изменится, если я отпущу ситуацию, мне нужно было сохранять спокойствие. Сразу после травмы мне нужно было немного отключиться. Я не пользовался соцсетями несколько дней — до тех пор, пока меня не прооперировали.

Я не виню Доннарумму. Такое случается, к тому же он позвонил мне после того случая", — сказал Мусиала в интервью Bild.