Мусиала о травме: «Не виню Доннарумму, такое случается. Восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли»

Первые несколько недель было нелегко в психологическом плане. Но потом я понял: ничего не изменится, если я отпущу ситуацию, мне нужно было сохранять спокойствие. Сразу после травмы мне нужно было немного отключиться. Я не пользовался соцсетями несколько дней — до тех пор, пока меня не прооперировали.