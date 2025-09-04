Ричмонд
Тренер Иордании: «Сборная России — сильная команда. Но и нам есть что противопоставить: рассчитываем на габаритных защитников, качественных нападающих»

Игра пройдет сегодня на «Лукойл Арене».

Источник: Спортс"

— Настрой команды сыграет большую роль. У нас было много травм и проблем, которые мешали развиваться. Но мы сумели их преодолеть и попали на чемпионат мира. Все это — заслуга наших игроков.

— Как вас приняли в России?

— Встретили хорошо. Сборная России — сильная команда. Но и нам есть что противопоставить: рассчитываем на своих габаритных защитников, качественных нападающих. Этот матч — один из этапов подготовки Иордании к чемпионату мира. Ждем игру, чтобы получить хороший опыт, — сказал Джамал Селлами.