Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.13
П2
1.57
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.07
П2
2.35
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Грузия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.65
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.03
П2
4.70
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2

Директор ЦСКА о роли ИИ в футболе: «Можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики»

«Есть одна из гипотез, что можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики того, как команда, например, сыграла первый тайм. И дать какие-то рекомендации относительно того, что может быть изменено во втором», — сказал Савва Шипов.

«Есть одна из гипотез, что можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики того, как команда, например, сыграла первый тайм. И дать какие-то рекомендации относительно того, что может быть изменено во втором», — сказал Савва Шипов.