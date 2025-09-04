«Есть одна из гипотез, что можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики того, как команда, например, сыграла первый тайм. И дать какие-то рекомендации относительно того, что может быть изменено во втором», — сказал Савва Шипов.
Директор ЦСКА о роли ИИ в футболе: «Можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики»
