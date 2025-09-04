Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
6.88
X
3.95
П2
1.60
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.10
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.00
П2
2.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Грузия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.60
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.30
П2
6.10
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.76
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.95
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.92
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.81
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Лихтенштейн
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
100.00
X
50.00
П2
1.03

Месси угрожал форварду «Сиэтл Саундерс» де ла Веге непопаданием в сборную Аргентины во время стычки на поле, рассказал экс-игрок МЛС Гордон

«Интер Майами» проиграл «Сиэтл Саундерс» (0:3) в финале Кубка лиг.

Источник: Спортс"

В одном из игровых инцидентов форвард «Саундерс» Педро де ла Вега ввязался в перепалку с соотечественниками из «Интера» Месси и Родриго Де Полем.

Алан Гордон, игравший вместе с Дэвидом Бекхэмом в «Лос-Анджелес Гэлакси», утверждает, что получил информацию об угрозах со стороны Месси из надежного источника.

«Месси сказал ему в лицо: “Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там”. Он фактически внес его в черный список прямо на поле.

Так произошло, на мой взгляд, это отвратительно", — рассказал Гордон в подкасте Major League Journeymen.

Суарес плюнул в директора, Бускетс ударил соперника в челюсть: скандальный разгром «Майами» в финале.

