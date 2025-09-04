Месси угрожал форварду «Сиэтл Саундерс» де ла Веге непопаданием в сборную Аргентины во время стычки на поле, рассказал экс-игрок МЛС Гордон

В одном из игровых инцидентов форвард «Саундерс» Педро де ла Вега ввязался в перепалку с соотечественниками из «Интера» Месси и Родриго Де Полем.
Алан Гордон, игравший вместе с Дэвидом Бекхэмом в «Лос-Анджелес Гэлакси», утверждает, что получил информацию об угрозах со стороны Месси из надежного источника.
«Месси сказал ему в лицо: “Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там”. Он фактически внес его в черный список прямо на поле.
Так произошло, на мой взгляд, это отвратительно", — рассказал Гордон в подкасте Major League Journeymen.
