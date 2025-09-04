Скалони о том, что матч с Венесуэлой может стать для Месси последним домашним за сборную Аргентины: «Мы должны наслаждаться игрой. Тренировать Лео — удовольствие»

"Да, Лео сказал, что этот матч будет эмоциональным, особенным, приятным, потому что это правда, что это наш последний отборочный матч. Мы должны наслаждаться им, как мы всегда и говорили.
Я буду наслаждаться этим больше всех. Честно говоря, для меня было удовольствием тренировать [Месси], и давайте надеяться, что болельщики, которые придут на стадион, тоже будут наслаждаться, потому что он [Лео] действительно этого заслуживает.
Завтра будет хороший матч. Захватывающий. Я уверен, что это не последняя его игра в Аргентине. А если он решит, что это последняя игра, мы должны будем провести еще одну — это нужно сделать в подходящий момент, потому что он этого заслуживает", — сказал главный тренер сборной Аргентины.