Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.95
П2
1.60
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.10
П2
2.26
Скалони о том, что матч с Венесуэлой может стать для Месси последним домашним за сборную Аргентины: «Мы должны наслаждаться игрой. Тренировать Лео — удовольствие»

5 сентября сборная Аргентины примет команду Венесуэлы в рамках квалификации ЧМ-2026. Для Месси этот матч может стать последним на домашнем стадионе в составе национальной команды.

Источник: Sports.Ru

"Да, Лео сказал, что этот матч будет эмоциональным, особенным, приятным, потому что это правда, что это наш последний отборочный матч. Мы должны наслаждаться им, как мы всегда и говорили.

Я буду наслаждаться этим больше всех. Честно говоря, для меня было удовольствием тренировать [Месси], и давайте надеяться, что болельщики, которые придут на стадион, тоже будут наслаждаться, потому что он [Лео] действительно этого заслуживает.

Завтра будет хороший матч. Захватывающий. Я уверен, что это не последняя его игра в Аргентине. А если он решит, что это последняя игра, мы должны будем провести еще одну — это нужно сделать в подходящий момент, потому что он этого заслуживает", — сказал главный тренер сборной Аргентины.