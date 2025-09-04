Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
4.29
X
2.10
П2
3.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Сборная России не проигрывает 14 матчей подряд — с сентября 2023-го

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0). BetBoom товарищеский матч прошел на «Лукойл Арене».

Источник: Спортс"

В 14 последних матчах сборная России одержала 10 побед и 4 раза сыграла вничью, общий счет — 53:5. Команда не проигрывает с 11 сентября 2023 года — тогда уступили сборной Египта U23 (1:2).

7 сентября российская сборная сыграет на выезде с Катаром.