Сборная России не проигрывает 14 матчей подряд — с сентября 2023-го

В 14 последних матчах сборная России одержала 10 побед и 4 раза сыграла вничью, общий счет — 53:5. Команда не проигрывает с 11 сентября 2023 года — тогда уступили сборной Египта U23 (1:2).
7 сентября российская сборная сыграет на выезде с Катаром.
Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0). BetBoom товарищеский матч прошел на «Лукойл Арене».
