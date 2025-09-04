Ричмонд
Брат Погба о его состоянии: «Бывало он доходил до 98 кг, а потом снова приводил себя в форму. Период без футбола был долгим, он потихоньку восстанавливается»

Этим летом 32-летний Погба вернулся в футбол, отбыв дисквалификацию за допинг.

Источник: Спортс"

"Приятно видеть, как мой младший брат обретает силы и тренируется с командой. Период без футбола был для него очень долгим. Это приятно и для Франции (видеть его возвращение).

Надеюсь, он медленно, но верно наберет форму. Нам важна перспектива на долгий срок. Он потихоньку восстанавливается в группе.

Я разговаривал с ним вчера (в среду), он сказал, что у него три дня отдыха во время паузы, а затем он снова приступит к тренировкам. Все проходит хорошо, надеюсь, он как можно скорее вернется на поле. Он принесет свой опыт. Он станет хорошей опорой для этой команды. Я видел его в разные периоды — когда он доходил до 97/98 килограммов, а потом снова приводил себя в форму.

Сейчас очень приятно видеть его в таком состоянии, надеюсь, он порадует французов. Я знаю, что он хорошо работает на тренировках«, — сказал Флорантен Погба в эфире программы Rothen s’enflamme.