Антон Миранчук о 0:0 с Иорданией: «Россия готова соперничать с командами уровня чемпионата мира. Соперник физически качественно сложен, ничья закономерна»

— Все старались выполнять установку тренера, но немного не повезло. Иордания — хорошая команда, физически качественно сложенная. Они неплохие контратаки проводили, но и мы многое не реализовали, просто все привыкли, что мы забиваем по четыре‑пять голов. Максименко выручил, да и все достойно сыграли, выложились на 100%. Ничья закономерна. — Чувствуется, что соперник был уровня чемпионата мира?