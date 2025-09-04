Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Антон Миранчук о 0:0 с Иорданией: «Россия готова соперничать с командами уровня чемпионата мира. Соперник физически качественно сложен, ничья закономерна»

Сегодня национальная команда сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

Источник: Спортс"

— Все старались выполнять установку тренера, но немного не повезло. Иордания — хорошая команда, физически качественно сложенная. Они неплохие контратаки проводили, но и мы многое не реализовали, просто все привыкли, что мы забиваем по четыре‑пять голов. Максименко выручил, да и все достойно сыграли, выложились на 100%. Ничья закономерна. — Чувствуется, что соперник был уровня чемпионата мира?

— И до этого у нас были хорошие соперники, с Нигерией той же. Мы выглядим достойно на их фоне и готовы соперничать с командами уровня чемпионата мира.

— Послушали «3 сентября»?

— Конечно, послушал. Классная атмосфера, классно было вживую услышать.

— Встречи с братом в сборной важны?

— Важны, конечно. Это то место, где встречаемся с ним. Год не виделись, никогда такого у нас ранее не было. Футбол — наша жизнь, спасибо, что в сборной встречаемся, — сказал полузащитник сборной России.