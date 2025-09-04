Карпин о 0:0 России с Иорданией: «В 1-м тайме привыкали к полю и скоростям, не ожидали от соперника интенсивности при отборе. С выходом Батракова, Кругового, Сильянова и Глебова другой футбол пошел&r

— В первом тайме привыкали к полю и к скоростям. Может, немного отвыкли. Был быстрый мяч, также чуть‑чуть в первом тайме не ожидали от соперника интенсивности при отборе, хотя смотрели и предупреждали. Было много потерь и все моменты, подходы к штрафной были после наших потерь.
— После 60‑й минуты побыстрее стал футбол.
— С выходом четверых свежих игроков — Батракова, Кругового, Сильянова и Глебова, они добавили скорости. Стал быстрее ходить мяч, быстрее стали принимать решения и, соответственно, пошел другой футбол, — сказал главный тренер сборной России.