Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Барелла о сборной: «Гаттузо дал нам уверенность, спокойствие, помог наладить работу. У Италии были трудности при Манчини и Спаллетти, теперь нужно обрести сыгранность»

"Главное — снова найти самих себя, это сейчас важнее всего. Мы должны вернуть уверенность и выходить на поле, представляя свою страну наилучшим образом.

Источник: Спортс"

Не сработало многое: у нас были трудности и в конце работы Манчини, и уже при Спаллетти. Поэтому сегодня первостепенная задача — найти себя заново.

Тренер Гаттузо дал нам уверенность, вселил спокойствие и помог наладить работу. Теперь мы должны отплатить ему своими выступлениями на поле.

"Будет удовольствием играть рядом с Тонали или с любым другим полузащитником. Главное — обрести сыгранность, это всегда было визитной карточкой сборной Италии. У тренера огромный опыт, он выигрывал трофеи и помогает нам вернуть жажду быть вместе.

Нам нужны голод, гордость и умение получать удовольствие от футбола«, — сказал полузащитник “Интера” и сборной Италии для Sky Sport Italia.