Барелла о сборной: «Гаттузо дал нам уверенность, спокойствие, помог наладить работу. У Италии были трудности при Манчини и Спаллетти, теперь нужно обрести сыгранность»

Не сработало многое: у нас были трудности и в конце работы Манчини, и уже при Спаллетти. Поэтому сегодня первостепенная задача — найти себя заново.
Тренер Гаттузо дал нам уверенность, вселил спокойствие и помог наладить работу. Теперь мы должны отплатить ему своими выступлениями на поле.
"Будет удовольствием играть рядом с Тонали или с любым другим полузащитником. Главное — обрести сыгранность, это всегда было визитной карточкой сборной Италии. У тренера огромный опыт, он выигрывал трофеи и помогает нам вернуть жажду быть вместе.
Нам нужны голод, гордость и умение получать удовольствие от футбола«, — сказал полузащитник “Интера” и сборной Италии для Sky Sport Italia.