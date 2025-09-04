Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Леау, Рабьо и Нкунку с 5 млн в год — самые высокооплачиваемые игроки «Милана», у Модрича — 3,5 млн. Зарплаты клуба сократятся на 0,6% в сезоне-2025/26

Как передает Calcio e Finanza, фонд заработной платы клуба снизились год от года. В прошлом сезоне «Милан» выплатил игрокам примерно 69,7 млн евро «чистыми», что соответствует около 105,1 млн евро до налогов.

Как передает Calcio e Finanza, фонд заработной платы клуба снизились год от года. В прошлом сезоне «Милан» выплатил игрокам примерно 69,7 млн евро «чистыми», что соответствует около 105,1 млн евро до налогов.

В сезоне-2025−26 расходы на зарплаты составят около 63,9 млн евро «чистыми» или порядка 104,5 млн евро брутто — на 0,6 млн евро (-0,6%) меньше прошлогодних показателей.

Наибольшую зарплату в составе получают Рафаэл Леау, Кристофер Нкунку и Адриен Рабьо — по 5 млн евро «чистыми» за сезон. За ними следуют Рубен Лофтус-Чик, Исмаэль Беннасер, Дивок Ориги и Кристиан Пулишич — по 4 млн евро.

Зарплаты игроков «Милана» в сезоне-2025/26.

1−3. Адриен Рабьо — 5 млн евро;

1−3. Рафаэл Леау — 5 млн евро;

1−3. Кристофер Нкунку — 5 млн евро;

4−7. Исмаэль Беннасер — 4 млн евро;

4−7. Рубен Лофтус-Чик — 4 млн евро;

4−7. Дивок Ориги — 4 млн евро;

4−7. Кристиан Пулишич — 4 млн евро;

8−9. Лука Модрич — 3,5 млн евро;

8−9. Фикайо Томори — 3,5 млн евро;

10. Юссуф Фофана — 3 млн евро;

11. Майк Меньян — 2,8 млн евро;

12−15. Ардон Яшари — 2,5 млн евро;

12−15. Самуэле Риччи — 2,5 млн евро;

12−15. Сантьяго Хименес — 2,5 млн евро;

12−15. Первис Эступиньян — 2,5 млн евро;

16. Маттео Габбия — 2 млн евро;

17−18. Страхиня Павлович — 1,7 млн евро;

17−18. Кони де Винтер — 1,7 млн евро;

19. Алексис Салемакерс — 1,3 млн евро;

20. Закари Атекаме — 1 млн евро;

21−22. Ясин Адли — 0,8 млн евро;

21−22. Пьетро Терраччано — 0,8 млн евро;

23. Давид Одогу — 0,5 млн евро;

24. Лоренцо Торрьяни — 0,3 млн евро.