Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Андрей Мостовой о 0:0: «Полезнее играть с Иорданией, хоть и приятнее было забивать Брунею. В 1-м тайме Россия была хуже, во 2-м взяли инициативу в свои руки»

— Счет скорее по игре, в первом тайме мы были хуже, честно говоря. Мы не вышли на первые 15−20 минут, потом во втором тайме взяли инициативу в свои руки.

Источник: Спортс"

Иордания — команда хорошего уровня, сильнее многих прошлых соперников. С Катаром, думаю, еще сложнее будет. Катар посильнее, к тому же выезд и жара, другой климат, свои болельщики.

На сборах я играл с иорданцами, поэтому соперник не удивил, был знаком с ними. Понимали, что будет нелегко. Не так много времени было на сборы, два дня тактики — это не так много, плюс всем перестроиться с клуба на сборную.

В концовке удачи и мастерства не хватило для гола, но хотели победить, старались и бились до конца. Хорошо, что моменты создавали.

— Как тебе дебют Кирилла Глебова?

— Первым касанием должен был забивать, конечно (смеется). Классный парень, импонирует мне. Огромный молодец, пусть продолжает.

— Тебя много били по ногам, хромаешь сейчас. Все хорошо?

— Нога довольно сильно болит, несколько ударов было по ноге подряд. Разозлился, получил желтую и уже не мог жестко играть.

— Класс в таких матчах у сборной повышается? И какие игры полезнее: с Иорданией или с Брунеем?

— Полезнее с Иорданией, хоть и приятнее было забивать Брунею, — сказал полузащитник сборной России.