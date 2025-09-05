Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2

Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура — с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства “Махачкалы”, но и для

«Краснодар» арендовал защитника с обязательным выкупом у «Динамо» Махачкала.

Источник: Спортс"

— Несколько моментов, которые хочется проговорить перед переходом в «Краснодар». Первое — разговоры про «Спартак». Поднадоели?

— Честно, я не обращал внимания. Конкретики же до определенного момента не было, поэтому ни слухам, ни вопросам журналистов не придавал значения.

— Гендиректор «Спартака» подтверждал интерес к тебе. Ты что-то об этом слышал?

— Не помню, чтобы в «Спартаке» подтверждали.

Но Шамиль Камилович сказал, что клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со «Спартаком». Это не то, что надо было «Динамо».

Такое предложение на профессиональном уровне — за день до игры, еще и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства «Динамо», но и для меня неприемлемо.

— То есть для тебя было важно, чтобы твой переход был выгоден «Динамо»?

— Конечно. Я хочу, чтобы и клубу удалось заработать на мне. «Краснодар» сделал лучшее предложение среди всех команд, — сказал Валентин Пальцев.