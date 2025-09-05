Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура — с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства “Махачкалы”, но и для

— Несколько моментов, которые хочется проговорить перед переходом в «Краснодар». Первое — разговоры про «Спартак». Поднадоели?
— Честно, я не обращал внимания. Конкретики же до определенного момента не было, поэтому ни слухам, ни вопросам журналистов не придавал значения.
— Гендиректор «Спартака» подтверждал интерес к тебе. Ты что-то об этом слышал?
— Не помню, чтобы в «Спартаке» подтверждали.
Но Шамиль Камилович сказал, что клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со «Спартаком». Это не то, что надо было «Динамо».
Такое предложение на профессиональном уровне — за день до игры, еще и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства «Динамо», но и для меня неприемлемо.
— То есть для тебя было важно, чтобы твой переход был выгоден «Динамо»?
— Конечно. Я хочу, чтобы и клубу удалось заработать на мне. «Краснодар» сделал лучшее предложение среди всех команд, — сказал Валентин Пальцев.