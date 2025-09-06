Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Мбаппе о том, что догнал Анри по голам за Францию: «Это большая честь, я восхищаюсь Тьерри. Теперь хочу его превзойти! Рекорд становится все ближе»

Сегодня французы обыграли Украину (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Форвард «Реала» отличился на 82-й минуте игры.

Источник: Спортс"

Это 51-й гол Мбаппе за национальную команду. Он сравнялся с Тьерри Анри. До Жиру, лучшего бомбардира в истории сборной Франции, остается 6 мячей.

"Респект Тити! Но теперь я хочу его превзойти (смеется)! Для меня большая честь сравняться с таким игроком, как Тьерри Анри. Все знают, что он значит для нас, французов, и особенно для нападающих. Он проложил путь, я испытываю к нему огромное уважение и восхищение.

Достичь этого рубежа так рано — это невероятно, но мне это нравится. Я хочу продолжать в том же духе и, прежде всего, выигрывать матчи и завоевывать титулы.

Рекорд становится все ближе, но я об этом не думаю. Не знаю, потому ли, что полагаю, что смогу его побить, или потому, что есть вещи поважнее. Но, правда, стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — это немало", — заявил Мбаппе.