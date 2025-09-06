Мбаппе о том, что догнал Анри по голам за Францию: «Это большая честь, я восхищаюсь Тьерри. Теперь хочу его превзойти! Рекорд становится все ближе»

"Респект Тити! Но теперь я хочу его превзойти (смеется)! Для меня большая честь сравняться с таким игроком, как Тьерри Анри. Все знают, что он значит для нас, французов, и особенно для нападающих. Он проложил путь, я испытываю к нему огромное уважение и восхищение.