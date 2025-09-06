Виллиан перешел в бразильский «Гремио»

Виллиан играл за «Анжи» с февраля по август 2013 года, перейдя в махачкалинскую команду из донецкого «Шахтера». Из «Анжи» полузащитник перешел в «Челси», где дважды выиграл чемпионат Англии, по разу Кубок страны и Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.