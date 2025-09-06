Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.40
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.75
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Англия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.05
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
41.00
X
12.50
П2
1.09

Виллиан перешел в бразильский «Гремио»

Экс-футболист «Анжи» Виллиан перешел в бразильский «Гремио».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Виллиан перешел в бразильский «Гремио», сообщается на сайте команды из Порту-Алегри.

Контракт 37-летнего бразильского полузащитника с клубом рассчитан до декабря 2026 года.

Виллиан играл за «Анжи» с февраля по август 2013 года, перейдя в махачкалинскую команду из донецкого «Шахтера». Из «Анжи» полузащитник перешел в «Челси», где дважды выиграл чемпионат Англии, по разу Кубок страны и Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

В активе Виллиана 70 матчей и девять забитых голов в составе сборной Бразилии. На протяжении карьеры он также выступал в составе английских клубов «Арсенал» и «Фулхэм», бразильского «Коринтианса» и греческого «Олимпиакоса».