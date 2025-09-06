МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Виллиан перешел в бразильский «Гремио», сообщается на сайте команды из Порту-Алегри.
Контракт 37-летнего бразильского полузащитника с клубом рассчитан до декабря 2026 года.
Виллиан играл за «Анжи» с февраля по август 2013 года, перейдя в махачкалинскую команду из донецкого «Шахтера». Из «Анжи» полузащитник перешел в «Челси», где дважды выиграл чемпионат Англии, по разу Кубок страны и Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.
В активе Виллиана 70 матчей и девять забитых голов в составе сборной Бразилии. На протяжении карьеры он также выступал в составе английских клубов «Арсенал» и «Фулхэм», бразильского «Коринтианса» и греческого «Олимпиакоса».