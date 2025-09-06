Лаутаро Мартинес: «Мечтаю выиграть “Золотой мяч”, я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. Иногда меня недооценивают — возможно, это вопрос имиджа, маркетинга»

Я стараюсь достигать своих целей, чтобы быть в мире с самим собой. В свои 28 лет я очень доволен своей карьерой. Я всегда прогрессировал, улучшал свою игру, и мне еще многому предстоит научиться. Да, я стремлюсь к большему признанию. Это важно. Но прежде всего я хотел бы, чтобы меня считали хорошим, вежливым человеком, который всегда вел себя корректно.