Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)

Еще до клубного чемпионата мира подписания Фернандеша активно добивался «Аль-Хилаль», а агент игрока Мигел Пинью провел неделю в Саудовской Аравии, участвуя в переговорах. Отмечается, что Бруну был заинтересован в переходе, но после разговора с семьей решил провести как минимум еще один сезон в «Манчестер Юнайтед».