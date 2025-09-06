Роналду забил 941-й гол в карьере — Армении в касание после подачи Нету

У Роналду 802 мяча на клубном уровне. Он также забил 139 голов за национальную команду.
Подробно со статистикой 40-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Армения — Португалия. 0:2 — Роналду и Феликс забили. Онлайн-трансляция.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше