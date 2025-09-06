Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.05
П2
3.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
46.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
40.00
X
12.25
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
07.09
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.78
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Роналду забил 941-й гол в карьере — Армении в касание после подачи Нету

Нападающий сборной Португалии отличился на 21-й минуте игры с Арменией в квалификации ЧМ. Он воспользовался подачей Педру Нету и в касание ногой отправил мяч в сетку.

Источник: Спортс"

У Роналду 802 мяча на клубном уровне. Он также забил 139 голов за национальную команду.

Подробно со статистикой 40-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Армения — Португалия. 0:2 — Роналду и Феликс забили. Онлайн-трансляция.

