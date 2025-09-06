Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать — проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»

Сегодня «Зенит» обыграл «Сьон» в товарищеском матче — 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене».

Источник: Спортс"

— Несмотря на товарищеский характер матча, он вышел довольно боевым: много фолов, желтые карточки и даже травма у соперника.

— Это игра, и ее статус не играет определяющего значения. Спортсмены никогда не хотят проигрывать. Хороший настрой обеих команд, много забитых мячей, прекрасная атмосфера. 25 тысяч болельщиков.

Конечно, о таком можно только мечтать — проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой. Безусловно, для нас это большой плюс, для молодых ребят и футболистов с «Зенита‑2». Для них это большой плюс, такие матчи запоминаются, — сказал главный тренер «Зенита».