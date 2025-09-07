«Делю игроков на два типа. Первый — те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй — те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьен

"Я делю великих футболистов на две категории. Первая — это природный талант, этим игрокам Бог ниспослал дар. У меня был один такой игрок — Франческо Тотти. Ты понимаешь, что Тотти другой, по тому, как он касается мяча, мяч движется иначе в его ногах. Он бьет по мячу, даже не глядя на поле, и тот оказывается точно у нападающего.