Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

«Делю игроков на два типа. Первый — те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй — те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьен

"Я делю великих футболистов на две категории. Первая — это природный талант, этим игрокам Бог ниспослал дар. У меня был один такой игрок — Франческо Тотти. Ты понимаешь, что Тотти другой, по тому, как он касается мяча, мяч движется иначе в его ногах.

"Я делю великих футболистов на две категории. Первая — это природный талант, этим игрокам Бог ниспослал дар. У меня был один такой игрок — Франческо Тотти. Ты понимаешь, что Тотти другой, по тому, как он касается мяча, мяч движется иначе в его ногах. Он бьет по мячу, даже не глядя на поле, и тот оказывается точно у нападающего.

Затем есть Криштиану Роналду, у которого талант сочетается с упорным трудом. Суперталантливые часто ленивы, потому что знают, что могут сыграть решающую роль без особых усилий, но в середине карьеры они осознают обратное.

Тотти закончил в 40 лет, и, если с ним говорить, он до сих пор верит, что так силен, что мог бы играть в Серии А. Шучу, он мой друг«, — сказал бывший гендиректор “Ромы” и “Аль-Насра”.