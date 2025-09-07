Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

Радимов о 4:1 с Катаром: «Линия обороны России — а‑ля “Барселона”, не опускаются низко, встречают в центре поля. Но с Францией так бы не рискнули — Мбаппе раз десять убежал&nb

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Спортс"

"Мне очень нравится, как играет наша сборная. Самое главное, что бросается в глаза, — мобильный центр поля: Кисляк, Батраков, Головин. Они все примерно одной комплекции, при потере мяча мы постоянно вступаем в отбор.

Линия обороны — а‑ля «Барселона», не опускаются низко вообще, встречают соперника в центре поля. Понятно, что это Катар, с командой более высокого уровня мы, может быть, поплатились бы за это, но смотрится это здорово.

Еще бы отметил качество поля — бильярдный стол, на котором нравится играть всем футболистам«, — сказал бывший полузащитник “Зенита” и сборной России после первого тайма, который завершился со счетом 3:0.

— У нас была мобильная средняя линия, были высокие скорости. Мы здорово прессинговали. Я бы обратил внимание на то, как высоко играла наша линия обороны.

Первый тайм смотрелся очень хорошо. В этом матче роли были распределены очень хорошо. Когда надо, были длинные передачи, когда надо — короткие. Головин добавляет много уверенности нашей команде.

— А если бы нам сегодня противостояла сборная Франции, смогли бы мы играть с такой высокой линией обороны?

— Думаю, мы бы не рискнули. Любая передача за спину нашим защитникам, Мбаппе бы убегал один на один раз десять, — сказал Радимов после игры.

Россия разнесла Катар. Головин вернулся с голом, Кисляк с Батраковым шикарны и в сборной.