Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
2
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швейцария
3
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Шотландия
1
Все коэффициенты
П1
33.00
X
7.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.70
П2
2.10
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов, выигравший награду от France Football в 1987 году, проведет церемонию вместе с британской журналисткой Кейт Скотт.

Источник: Спортс"

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.

Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц — среди номинантов на «Золотой мяч».