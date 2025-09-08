Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.
Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц — среди номинантов на «Золотой мяч».
Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов, выигравший награду от France Football в 1987 году, проведет церемонию вместе с британской журналисткой Кейт Скотт.
