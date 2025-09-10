Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
5.86
X
3.89
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Дешам о 2:1 с Исландией: «Мбаппе — лидер, он в очень хорошей форме. Освистывание Рабьо неприемлемо — он игрок сборной Франции»

Сборная Франции победила Исландию (2:1) в Париже в матче квалификации ЧМ-2026, играя в меньшинстве с 69-й минуты после удаления Орельена Тчуамени.

Источник: Спортс"

"Он психологически устойчив и хорошо играет, прикладывает много усилий. Он эффективен, забил голы в обоих матчах на этом сборе.

Килиан — хороший лидер команды. У него есть свобода действий, он хорошо взаимодействует с Олисе. Мбаппе в очень хорошей форме".

О победе.

«Мы столкнулись с командой, играющей очень плотно. Могли забить больше, и за единственную нашу ошибку нас наказали. Когда мы остались вдесятером, пришлось приложить больше усилий. У нас были моменты. Против такого плотного блока нужно быстрее передавать мяч другу другу».

Об освистывании Рабьо.

«Это неприемлемо. Он игрок сборной Франции, он носит эту футболку. Когда он в своем клубе — это не мое дело, что там происходит (Рабьо подрался с одноклубником Джонатаном Роу в раздевалке “Марселя”, после чего он был продан в “Милан” — Спортс»").

Адриен надежен, в последнем моменте он здорово сыграл в подкате. Ни один игрок не должен через это проходить. Это французская сборная, он француз, как и все остальные игроки", — сказал главный тренер сборной Франции Дешам в интервью TF1.