Дешам о 2:1 с Исландией: «Мбаппе — лидер, он в очень хорошей форме. Освистывание Рабьо неприемлемо — он игрок сборной Франции»

О Мбаппе.
"Он психологически устойчив и хорошо играет, прикладывает много усилий. Он эффективен, забил голы в обоих матчах на этом сборе.
Килиан — хороший лидер команды. У него есть свобода действий, он хорошо взаимодействует с Олисе. Мбаппе в очень хорошей форме".
О победе.
«Мы столкнулись с командой, играющей очень плотно. Могли забить больше, и за единственную нашу ошибку нас наказали. Когда мы остались вдесятером, пришлось приложить больше усилий. У нас были моменты. Против такого плотного блока нужно быстрее передавать мяч другу другу».
Об освистывании Рабьо.
«Это неприемлемо. Он игрок сборной Франции, он носит эту футболку. Когда он в своем клубе — это не мое дело, что там происходит (Рабьо подрался с одноклубником Джонатаном Роу в раздевалке “Марселя”, после чего он был продан в “Милан” — Спортс»").
Адриен надежен, в последнем моменте он здорово сыграл в подкате. Ни один игрок не должен через это проходить. Это французская сборная, он француз, как и все остальные игроки", — сказал главный тренер сборной Франции Дешам в интервью TF1.