Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
11.25
X
4.29
П2
1.42
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.39
П2
1.46
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.96
X
4.36
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.71
П2
1.52
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.39
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.65
П2
7.50
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.08
П2
1.36
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: “Почему он это говорит? Чего он хочет?”

— Сколько людей разговаривают с тобой, ничего от тебя не ожидая?

Источник: Спортс"

— На этот вопрос сложно ответить, потому что иногда даже тот, кто чего-то от тебя ожидает, может сказать тебе правду. Ты должен быть начеку, но не впадать в паранойю. Нельзя разбрасываться всем подряд. Мир не делится на черное и белое. Нужно защищать себя, но оставаться внимательным.

Иногда я прислушивался к советам вредных людей, но их советы были правильными, поэтому я придерживался их, разрывая отношения. Я всегда прислушиваюсь к тому, что мне говорят, даже если потом я сам решаю, хорошо это или нет. Сужу я сам. Я живу своей жизнью, принимаю неудачи и славу… И сталкиваюсь с последствиями своих действий.

— Когда ты видишь, что случилось, например, с Полем Погба, это должно заставить тебя задуматься. Могут ли деньги все разрушить?

— Да, это возможно. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя проблем. Некоторые люди не видят, что твоя жизнь меняется; они хотят, чтобы ты был таким же, каким ты был в детстве… Но ты уже не тот, что прежде. У тебя есть ответственность, обязательства, работа и ответственность. Если кто-то пойдет по этому пути вместе с тобой, это будет прекрасная история. Приятно расти, достигать вершин, опираясь на ту же семью и близкие отношения.

Но иногда это не срабатывает, и ты должен знать, как сказать об этом. Это не значит, что связь разорвана, но эти отношения не работают. С этой проблемой сталкиваются многие спортсмены и личности.

Знаем ли мы об этом? Да. Это наше окружение, и мы не можем его изменить. Я фаталистично отношусь к миру футбола, но не к жизни. Жизнь прекрасна. Футбол — такой, какой он есть. Мне нравится говорить, что людям, которые ходят на стадион, повезло, что они «просто» приходят посмотреть шоу и не знают, что происходит за кулисами. Честно говоря, если бы у меня не было этой страсти, мир футбола давным-давно вызвал бы у меня отвращение.

— Криштиану Роналду однажды сказал, что без сомнений может доверять только четырем людям.

— Я понимаю. Только что я сказал, что нам не следует впадать в паранойю… Но ты все равно будешь немного ее ощущать. «Зачем он мне это говорит? Чего он хочет от меня? Чего он ожидает от меня?» Есть много «почему». Грань между осторожностью и паранойей очень тонка. Тебя могут принять за сумасшедшего.

Сколько раз я слышал, как люди говорили об игроке: «Он сумасшедший!» Нет, он параноик, потому что вокруг него одни сумасшедшие. Может быть, он встретил прекрасного человека, но до этого у него было 20 встреч с сумасшедшими, так что у него есть сомнения, и это нормально, — сказал нападающий «Реала».

