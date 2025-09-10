Ричмонд
Тоуни о словах Роналду про саудовскую лигу: «Он объездил мир и знает гораздо больше. Для меня она на одном уровне с АПЛ. Мы видели, как “Аль-Хилаль” победил “Сити”, здесь умеют играть в

Ранее форвард «Аль-Насра» заявил, что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-5 лиг.

Источник: Спортс"

"Роналду объездил весь мир и, вероятно, знает гораздо больше меня, поскольку я играл только в Премьер-лиге, Чемпионшипе, а также в Первой и Второй английских лигах.

Для меня [саудовская лига] стоит на одном уровне с Премьер-лигой. Если бы [ «Аль-Ахли»] был в Премьер-лиге, мы бы неплохо шли и были бы близки к первой четверке. Это качественная лига, и людям не стоит воротить нос.

Мы видели, как «Аль-Хилаль» играл против «Манчестер Сити» и победил их (со счетом 4:3 на клубном чемпионате мира — Спортс«“). Я собирался написать твит, но дома меня бы убили, поэтому я промолчал. Но люди увидели уровень “Хилаля”.

В Саудовской Аравии высокий уровень. Здесь умеют играть в футбол. Игроки здесь не так известны, как в Премьер-лиге, но есть много тех, кто способен играть«, — заявил нападающий “Аль-Ахли”.