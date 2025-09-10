Вадим Раков: «По технике хотелось быть как Неймар, по удару и менталитету — как Роналду. На кого я похож, не мне решать»

— Сложный вопрос. Мне нравится, как играет Неймар. Иногда хотелось быть похожим на него по технике и по обращению с мячом, а по удару и по менталитету — на Роналду. Но по техническому оснащению хотелось бы быть как Неймар — как он двигается в игре, его открывания и обыгрыш один в один. А на кого я похож, не мне решать.
— А если убирать по одной негативной черте из Роналду и Неймара, что бы вы убрали, чтобы собрать идеального футболиста?
— Мне кажется, у Роналду нет негативных черт. А у Неймара… Симуляции его нужно убрать.
— Кто вас мотивировал в детстве?
— Когда был маленький — это Роналду и Месси, тогда я только про них знал. Когда переезжал в Москву, в «Локомотив» — уже узнал про Лоськова и про Сычева. Ну, и про Неймара тоже узнал. С того момента начал следить.
— Есть представители других видов спорта, на которых ориентируетесь с точки зрения психологии победителя?
— Новак Джокович, — сказал нападающий «Крыльев Советов».