Вадим Раков: «По технике хотелось быть как Неймар, по удару и менталитету — как Роналду. На кого я похож, не мне решать»

— С кем из игроков прошлого в России или в мире могли бы себя сравнить по универсализму?

Источник: Спортс"

— Сложный вопрос. Мне нравится, как играет Неймар. Иногда хотелось быть похожим на него по технике и по обращению с мячом, а по удару и по менталитету — на Роналду. Но по техническому оснащению хотелось бы быть как Неймар — как он двигается в игре, его открывания и обыгрыш один в один. А на кого я похож, не мне решать.

— А если убирать по одной негативной черте из Роналду и Неймара, что бы вы убрали, чтобы собрать идеального футболиста?

— Мне кажется, у Роналду нет негативных черт. А у Неймара… Симуляции его нужно убрать.

— Кто вас мотивировал в детстве?

— Когда был маленький — это Роналду и Месси, тогда я только про них знал. Когда переезжал в Москву, в «Локомотив» — уже узнал про Лоськова и про Сычева. Ну, и про Неймара тоже узнал. С того момента начал следить.

— Есть представители других видов спорта, на которых ориентируетесь с точки зрения психологии победителя?

— Новак Джокович, — сказал нападающий «Крыльев Советов».