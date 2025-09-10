Глава CBF о 0:1 с Боливией: «Бразилия играла против судей, полиции и болбоев. Это абсурд, такого отношения при игре на высоте 4000 метров не должно быть»

"Мы приехали играть в футбол, но то, что мы увидели с момента нашего прибытия, было абсолютно антифутбольным. Даже на этой высоте в 4 000 метров мы играли против судей, полиции и болбоев, которые то убирали мячи с поля, то возвращали их обратно. Настоящий хаос. Это не то, чего мы ожидаем от мирового футбола или южноамериканского футбола. Мы хотим развиваться дальше.