Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
12.09
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

Раджа Наингголан: «Не нравятся сравнения с Мактоминеем, я был на другом уровне. И Хейлунд мне не нравится: он работяга, но слабовато играет спиной к воротам. Кин тоже переоценен»

"Для фэнтези-футбола он подходит, потому что забивает голы, но я в одном сезоне у меня было 11 мячей, и, кажется, он столько не забивал.

Источник: Спортс"

Мне не нравится это сравнение, на своем пике я был на другом уровне. В «Манчестер Юнайтед» он не играл, потому что не умеет разыгрывать мяч и не силен технически. В «Наполи» он подходит для игры Конте, как подходил Джаккерини. Видаль, например, был на совсем другом уровне.

И Хейлунд мне не нравится. Он бегает, он работяга, но сколько таких нападающих? Он как Крстович: тоже работает, делает все, забивает свои голы, да, но спиной к воротам он играет слабовато. В больших командах, на мой взгляд, нужно уметь играть в футбол. И, по-моему, Кин тоже переоценен«, — сказал экс-хавбек “Ромы”.