Марк Клаттенбург: «Роналду отличался от Месси — я замечал, как он подстегивал команду, вел за собой. Уже в юном возрасте в нем было что-то капитанское»

"Роналду отличался от Месси. Месси был великолепным футболистом, как и Роналду, но я заметил, как Роналду подстегивает свою команду. Даже в юном возрасте в нем было что-то капитанское, он вел за собой, подавал пример.



Мне было проще с ним работать, потому что он лучше владел английским языком, а Месси почти не говорил на нем.

И мне повезло с тем, что ключевые моменты моей карьеры совпадали с ключевыми моментами карьеры Роналду. Победа в Лиге чемпионов и на Евро в один год — это было потрясающе для него, но это был и период моего успеха.

Я никогда не смотрел на него как на супезвезду, я думал о нем как о футболисте мирового класса, с которым мне посчастливилось находиться на одном поле. Порой он делал нечто такое, что заставляло меня сказать самому себе: «Это невероятно!».

Игроков, которые заставляли бы меня воскликнуть, было не так много. Роналду был элитным футболистом, Месси тоже, как и Суарес. Были прекрасные футболисты, которые просто оживляли игру, и ты думал: «Ого, это правда произошло?».

Они все победители. Поэтому они на вершине своей профессии. Когда я стал опытнее, я начал понимать их психологию; я предугадывал, что они сделают, еще до того, как они это делали. Им это нравилось, они думали: «Боже, он знает, что мы сделаем дальше», — сказал экс-рефери.