Рахимов о посещении матча «Рубина» раисом Татарстана: «Это дополнительная мотивация. Рустам Нургалиевич в последние годы курирует клуб. В результатах есть его заслуга, естественно»

Тот же «Реал» силен в переходной фазе. «Манчестер Сити» ставит на владение, и сколько у них возникает сейчас проблем. Все подстроились и знают, что происходит. А многие просто владеют мячом на своей половине и дают передачи между защитниками. Это пустое владение, оно ничего не дает. Когда мы говорим про владение, нужно иметь набор игроков, умеющих играть под давлением.