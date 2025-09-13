Футболистки «Зенита» вышли в финал Кубка России

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Екатерина Пантюхина (9-я минута, с пенальти), Кики (14) и Дарина Ишмухаметова (63, 86). У «Локомотива» отличились Виктория Козлова (29) и Яна Шеина (67, с пенальти). На 84-й минуте игрок «Зенита» Вероника Куропаткина забила мяч в свои ворота.