Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.70
П2
1.40
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.89
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.66
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.17
X
4.77
П2
1.60
Футбол. Первая лига
14.09
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Футболистки «Зенита» вышли в финал Кубка России

Соперником команды из Санкт-Петербурга станет победитель противостояния между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Источник: ЖФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Футболистки петербургского «Зенита» со счетом 4:3 обыграли московский «Локомотив» в ответном полуфинальном матче Winline — Кубка России и вышли в финал турнира.

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Екатерина Пантюхина (9-я минута, с пенальти), Кики (14) и Дарина Ишмухаметова (63, 86). У «Локомотива» отличились Виктория Козлова (29) и Яна Шеина (67, с пенальти). На 84-й минуте игрок «Зенита» Вероника Куропаткина забила мяч в свои ворота.

Первый матч завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. В финале команда из Санкт-Петербурга сыграет с победителем противостояния между московскими ЦСКА и «Спартаком». В первом матче победу одержал ЦСКА (1:0), ответная встреча состоится 14 сентября.

«Зенит» провел первый матч после отставки Ольги Порядиной, которая была главным тренером с даты основания команды (январь 2020 года). В матче с «Локомотивом» командой из Санкт-Петербурга руководил Андрей Богданавичус.

В прошлом году обладателем Кубка России стал «Локомотив». «Зенит» ни разу не побеждал в турнире.