Сперцян отдал 9 голевых передач в 8 турах Мир РПЛ. У хавбека «Краснодара» лишь раз было больше ассистов — 11 за весь чемпионат-2022/23

В общей сложности на счету футболиста сборной Армении 9 результативных пасов в текущем чемпионате. Больше ассистов у него было только в сезоне-2022/23 — 11.
Подробно со статистикой Сперцяна можно ознакомиться здесь.
Сегодня полузащитник «Краснодара» отдал голевую передачу Никите Кривцову в матче 8-го тура против «Акрона» (2:1).
