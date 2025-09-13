Тренер «Акрона» Тедеев о судействе с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.70
П2
3.05
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
2
:
Челси
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
14.09
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Тренер «Акрона» Тедеев о судействе с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»

«Акрон» уступил «быкам» в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым.

Источник: Спортс"

— Думаю, игра понравилась зрителям, потому что обе команды сегодня хотели победить. «Краснодар» был более удачлив, в каких‑то моментах повезло больше. Отдельными эпизодами доволен, мы контролировали матч. У нас в составе много новых игроков, понимали, что будет сложно.

Но надо отдать им должное: то, о чем мы договаривались, когда собрались этим составом, они выполняли. Ту работу, которую провели в теории, она дала результат. Понятно, что пока кондиции физические оставляют желать лучшего. Но в целом мы создавали моменты, а пропущенные голы, если их проанализировать… Было видно, что в первой ситуации Бакаев просто не попал в ворота, и мы пропустили в ответной атаке. То есть, забей гол, была бы пауза.

И второй гол — такая же ситуация. Мы входим в штрафную, плохая реакция на потерю мяча и ответная атака. Именно этот момент меня разочаровал: футболист на краю смог разогнать атаку, набрать скорость. Мы пропустили оттуда, откуда не должны пропускать ни в каком случае.

В концовке перешли играть в два нападающих, создали несколько моментов. Закономерным исходом встречи была бы ничья. Еще разочаровала последовательность работы арбитров. В пылу борьбы арбитр мог добавить больше времени. И его бригада должна была сигнализировать по делу, если мы говорим о правильном футболе. Я доволен командой, видно, что эта команда может стать еще сильнее.

— Отсутствие Кордобы облегчило подготовку?

— Конечно, было сложнее готовиться. У нас решения по каждому игроку принимаются очень долго. Если бы Кордоба играл, нужно было бы по‑другому готовиться. Но появился менее предсказуемый футболист, способный атаковать из разных зон. Кордоба все же силен именно в штрафной. Но в большем количестве ситуаций мы справлялись с атаками «Краснодара», — сказал главный тренер «Акрона».