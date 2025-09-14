Ричмонд
Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»

— Легко ли тренировать Мбаппе?

Источник: Спортс"

Очень легко. За весь год Мбаппе ни разу ничего у меня не просил — ни права пробивать пенальти, ни гарантий игры, ни смены позиции, ни ударов со штрафных… Ничего. Он всегда вел себя безупречно, с большой скромностью.

И при этом провел сезон высочайшего уровня с личной точки зрения — 44 гола. Думаю, его второй сезон получится еще лучше: он адаптировался, а партнеры его прекрасно знают.

— Перевод его на позицию «девятки» был результатом обсуждения с ним?

Совсем нет. Для меня Мбаппе — это чистый центрфорвард. Именно там он лучше всего раскрывает свои качества: скорость, техника, точность, умение в одно мгновение комбинировать в тесных зонах. Он должен быть ближе к воротам.

На фланге качества останутся теми же, но забивать он будет меньше. К тому же интенсивность футбола в последние годы выросла, и нагрузка на крайних игроков стала гораздо выше, чем раньше. От них требуют колоссального объема работы. Для Мбаппе же оптимально играть на острие.

— Потому что он не любит обороняться?

Дело не в том, что он не любит отрабатывать в обороне. Просто от игрока с его характеристиками прежде всего ждут голов, — сказал главный тренер сборной Бразилии, ранее возглавлявший «Реал».