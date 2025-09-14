Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»

Очень легко. За весь год Мбаппе ни разу ничего у меня не просил — ни права пробивать пенальти, ни гарантий игры, ни смены позиции, ни ударов со штрафных… Ничего. Он всегда вел себя безупречно, с большой скромностью.
И при этом провел сезон высочайшего уровня с личной точки зрения — 44 гола. Думаю, его второй сезон получится еще лучше: он адаптировался, а партнеры его прекрасно знают.
— Перевод его на позицию «девятки» был результатом обсуждения с ним?
Совсем нет. Для меня Мбаппе — это чистый центрфорвард. Именно там он лучше всего раскрывает свои качества: скорость, техника, точность, умение в одно мгновение комбинировать в тесных зонах. Он должен быть ближе к воротам.
На фланге качества останутся теми же, но забивать он будет меньше. К тому же интенсивность футбола в последние годы выросла, и нагрузка на крайних игроков стала гораздо выше, чем раньше. От них требуют колоссального объема работы. Для Мбаппе же оптимально играть на острие.
— Потому что он не любит обороняться?
Дело не в том, что он не любит отрабатывать в обороне. Просто от игрока с его характеристиками прежде всего ждут голов, — сказал главный тренер сборной Бразилии, ранее возглавлявший «Реал».