Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко — если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого

Неймар находится в процессе улучшения своей формы. Пожалуй, он самый талантливый бразильский игрок. У него была небольшая проблема со здоровьем, и он довольно быстро восстановился. Но я хочу, чтобы он был действительно хорош, чтобы иметь возможность играть. Он сможет сыграть на чемпионате мира, если будет готов физически. С технической точки зрения спорить не о чем. Его цель должна состоять в том, чтобы быть готовым к июню. Неважно, был он в списке в октябре, ноябре или марте или нет.