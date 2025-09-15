Ричмонд
Гвардиола хотел бы сыграть в футбол с Неймаром, выпить вина с Клоппом и считает главным трофеем победу на ЧМ

— Самый запоминающийся матч, выигранный вами в качестве тренера?

Источник: Спортс"

— Вторая Лига чемпионов с «Барселоной» против «Юнайтед» на «Уэмбли».

— Назовите одного игрока, с которым вы хотели бы сыграть, но так и не сделали этого?

— Хороший вопрос… Неймар.

— Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили в футболе?

— Нет, я не хочу, чтобы меня запомнили. Я бы хотел, чтобы меня забыли.

— Кто лучший футбольный тренер всех времен?

— Их много, но, возможно, сэр Алекс Фергюсон по количеству титулов был лучшим.

— Помимо футбола, какой ваш любимый вид спорта?

— Гольф.

— Какая ваша любимая клюшка в сумке для гольфа?

— Питчинг-ведж, легкая, самая короткая, питчинг-ведж.

— С каким тренером вы бы хотели разделить бутылку вина?

— С Юргеном Клоппом, потому что с Йоханом Кройффом я делал это много-много раз.

— Когда вы смотрите матч как болельщик, что вы замечаете первым, чего большинство людей не заметит?

— Схему, расстановку и особенно индивидуальные навыки, обожаю это.

— Какой трофей лучше всего выиграть в футболе?

— Я думаю, чемпионат мира.

— Вы что-нибудь коллекционируете?

— Нет. Мне нравится, когда у меня дома есть вина, книги, но я не… Я не езжу в Австралию, чтобы купить конкретное вино, я этого не делаю.

— Верите ли вы в адаптацию вашей системы к игрокам или заставляете игроков адаптироваться к вашей системе?

— И то, и другое, одно не может существовать без другого — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: “Я вас обожаю”. У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: “Ты кто такой? Вали отсюда!”.