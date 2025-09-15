Гвардиола хотел бы сыграть в футбол с Неймаром, выпить вина с Клоппом и считает главным трофеем победу на ЧМ

— Вторая Лига чемпионов с «Барселоной» против «Юнайтед» на «Уэмбли».
— Назовите одного игрока, с которым вы хотели бы сыграть, но так и не сделали этого?
— Хороший вопрос… Неймар.
— Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили в футболе?
— Нет, я не хочу, чтобы меня запомнили. Я бы хотел, чтобы меня забыли.
— Кто лучший футбольный тренер всех времен?
— Их много, но, возможно, сэр Алекс Фергюсон по количеству титулов был лучшим.
— Помимо футбола, какой ваш любимый вид спорта?
— Гольф.
— Какая ваша любимая клюшка в сумке для гольфа?
— Питчинг-ведж, легкая, самая короткая, питчинг-ведж.
— С каким тренером вы бы хотели разделить бутылку вина?
— С Юргеном Клоппом, потому что с Йоханом Кройффом я делал это много-много раз.
— Когда вы смотрите матч как болельщик, что вы замечаете первым, чего большинство людей не заметит?
— Схему, расстановку и особенно индивидуальные навыки, обожаю это.
— Какой трофей лучше всего выиграть в футболе?
— Я думаю, чемпионат мира.
— Вы что-нибудь коллекционируете?
— Нет. Мне нравится, когда у меня дома есть вина, книги, но я не… Я не езжу в Австралию, чтобы купить конкретное вино, я этого не делаю.
— Верите ли вы в адаптацию вашей системы к игрокам или заставляете игроков адаптироваться к вашей системе?
— И то, и другое, одно не может существовать без другого — сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: “Я вас обожаю”. У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: “Ты кто такой? Вали отсюда!”.