Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:30
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.52
П2
2.25
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.15
П2
1.93
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2

Тебас о задержке тренировки «Реала» из-за допинг-контроля: «У Ла Лиги нет и никогда не было полномочий в этой сфере. Клуб либо глубоко дезинформирован, либо пытается выставить лигу виноватой во всем&raq

Сегодня клуб примет «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Вчерашняя тренировка команды началась на час позже из-за допинг-контроля.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что это вызвало возмущение в мадридском клубе. Команда не могла начать занятие, пока все, кто должен был пройти тест, не сдали его по одному.

Утверждалось, что «Реал» приписал приезд допинг-офицеров Ла Лиге и выражал возмущение «таким образом действий».

«У лиги нет никаких полномочий в сфере допинг-контроля. И никогда не было. Тот, кто запустил эту информацию — а мне сказали, что это был “Реал” — либо глубоко дезинформирован, либо пытается выставить Ла Лигу виноватой во всем.

У нас никогда не было полномочий в сфере борьбы с допингом. Мы не знаем, когда антидопинговое агентство предпринимает какие-то действия. Мы никого и никуда не направляли. Это недостоверная информация.

Рекомендую журналистам все проверять перед публикацией, даже если сообщение исходит от «Реала» или близких к нему источников. Мы живем во времена, когда фальсификация информации крайне опасна", — заявил президент Ла Лиги.