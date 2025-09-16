Тебас о задержке тренировки «Реала» из-за допинг-контроля: «У Ла Лиги нет и никогда не было полномочий в этой сфере. Клуб либо глубоко дезинформирован, либо пытается выставить лигу виноватой во всем&raq

Сообщалось, что это вызвало возмущение в мадридском клубе. Команда не могла начать занятие, пока все, кто должен был пройти тест, не сдали его по одному.
Утверждалось, что «Реал» приписал приезд допинг-офицеров Ла Лиге и выражал возмущение «таким образом действий».
«У лиги нет никаких полномочий в сфере допинг-контроля. И никогда не было. Тот, кто запустил эту информацию — а мне сказали, что это был “Реал” — либо глубоко дезинформирован, либо пытается выставить Ла Лигу виноватой во всем.
У нас никогда не было полномочий в сфере борьбы с допингом. Мы не знаем, когда антидопинговое агентство предпринимает какие-то действия. Мы никого и никуда не направляли. Это недостоверная информация.
Рекомендую журналистам все проверять перед публикацией, даже если сообщение исходит от «Реала» или близких к нему источников. Мы живем во времена, когда фальсификация информации крайне опасна", — заявил президент Ла Лиги.