Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бенфика
2
:
Карабах
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.50
П2
32.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ювентус
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.51
П2
4.72
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Реал
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.80
П2
7.25
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
4.90
П2
13.00
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

У Мбаппе 7 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализован заработанный Родриго пенальти в матче с «Марселем»

Нападающий «Реала» реализовал пенальти, заработанный Родриго на 27-й минуте игры с «Марселем» в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

Француз забил в каждом сентябрьском матче, в котором участвовал: «Сосьедаду», сборной Исландии, сборной Украины.

В общей сложности на счету Мбаппе 7 голов в 7 играх сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе может стать великим. Майкл Джордан и правда идеальный ориентир.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше