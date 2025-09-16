У Мбаппе 7 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализован заработанный Родриго пенальти в матче с «Марселем»

Француз забил в каждом сентябрьском матче, в котором участвовал: «Сосьедаду», сборной Исландии, сборной Украины.
В общей сложности на счету Мбаппе 7 голов в 7 играх сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мбаппе может стать великим. Майкл Джордан и правда идеальный ориентир.
