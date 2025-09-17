«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине

Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и сделал дубль. Первый гол в сегодняшнем матче француз также забил с пенальти.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Скриншот: трансляция Okko.
На 79-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов при счете 1:1 Факундо Медина в подкате попытался отобрать мяч у Винисиуса Жуниора в штрафной «Марселя». После отскока от газона мяч попал в руку защитнику гостей, и главный арбитр встречи Ирфан Пельто назначил пенальти.
