«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине

На 79-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов при счете 1:1 Факундо Медина в подкате попытался отобрать мяч у Винисиуса Жуниора в штрафной «Марселя». После отскока от газона мяч попал в руку защитнику гостей, и главный арбитр встречи Ирфан Пельто назначил пенальти.