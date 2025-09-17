Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Мбаппе забил 49-й и 50-й голы за «Реал». Форвард сделал дубль с пенальти в матче с «Марселем»

Французский нападающий сделал дубль в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1), забив оба гола с пенальти — на 28-й и 81-й минутах.

Источник: Спортс"

В сегодняшней игре Мбаппе забил 49-й и 50-й голы за «Реал» во всех турнирах. Этот матч стал для него 64-м в составе мадридского клуба.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.