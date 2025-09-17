Мбаппе забил 49-й и 50-й голы за «Реал». Форвард сделал дубль с пенальти в матче с «Марселем»

В сегодняшней игре Мбаппе забил 49-й и 50-й голы за «Реал» во всех турнирах. Этот матч стал для него 64-м в составе мадридского клуба.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Французский нападающий сделал дубль в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1), забив оба гола с пенальти — на 28-й и 81-й минутах.
