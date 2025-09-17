Ричмонд
Вальверде о 2:1 с «Марселем»: «Реал» порой думает, что матч уже выигран, хотя это не так — это наша вина. Не буду говорить о судействе, на эмоциях можно сказать что угодно&quo

«Реал», уступая 0:1, дважды реализовал пенальти и выиграл матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Оба гола забил Киллиан Мбаппе.

Источник: Спортс"

"Мы провели отличный матч, на днях с нами случилось то же самое — удаление сыграло злую шутку, мы сыграли не так, как хотели, во втором тайме, но важно начинать с победы, это главное.

Это наша вина — мы слишком уверены, что иногда все получается, и думаем, что матч уже выигран, хотя это не так. Мы должны сохранять нужный настрой гораздо дольше, чем это было сегодня".

О спорных эпизодах.

«Я не буду высказываться, потому что мы сейчас на эмоциях и можем сказать что угодно. Мне не нравится говорить о судьях, я предпочитаю сосредоточиться на работе команды. Игроки, которые вышли со скамейки, помогли нам».

«Это большая радость, что он продолжает забивать, что он чувствует себя комфортно. Наша задача — доставлять ему мячи, чтобы у него было больше моментов, и самим лучше работать в полузащите, чтобы он имел еще больше возможностей, чем сейчас», — сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.