Алонсо про 2:1 с «Марселем»: «Реал» показал дух Лиги чемпионов, очень важные три очка. Удаление Карвахаля осложнило ситуацию, его можно было избежать"

Удаления можно было избежать, это очень обидно, и нам придется поговорить об этом. То, что сказал судья — другой вопрос. Мбаппе сыграл неплохо, он на правильном пути, забил два гола и оказал огромное влияние. У него хороший личный и футбольный опыт, и я счастлив работать с ним. Здесь много ярких личностей, и я очень рад«, — сказал главный тренер “Реала” в интервью Movistar.