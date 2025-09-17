Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Алонсо про 2:1 с «Марселем»: «Реал» показал дух Лиги чемпионов, очень важные три очка. Удаление Карвахаля осложнило ситуацию, его можно было избежать"

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов мадридцы одержали победу со счетом 2:1, забив оба гола с пенальти.

Источник: Спортс"

"В игре произошло много всего, мы хорошо провели первые полчаса — было много моментов, мы могли повести в счете, но пропустили. Затем игра стала более равной, во втором тайме мы атаковали, не создавая столько моментов, но у меня было ощущение, что мы отрабатывали, пока удаление Карвахаля не осложнило ситуацию.

Мы продемонстрировали дух Лиги чемпионов на «Бернабеу», и счет 2:1 позволил нам обороняться вдесятером и получить три очень важных очка. Мы несколько раз перехватили мяч на половине поля соперника, быстро подключались, но это была очень хорошая игра. Во втором тайме игра немного замедлилась, и после удаления она пошла по-другому.

Удаления можно было избежать, это очень обидно, и нам придется поговорить об этом. То, что сказал судья — другой вопрос. Мбаппе сыграл неплохо, он на правильном пути, забил два гола и оказал огромное влияние. У него хороший личный и футбольный опыт, и я счастлив работать с ним. Здесь много ярких личностей, и я очень рад«, — сказал главный тренер “Реала” в интервью Movistar.